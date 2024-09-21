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В Краснодарском крае горит бывшая база ЧВК «Вагнера»

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  • 21.09.2024, 14:26
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В Краснодарском крае горит бывшая база ЧВК «Вагнера»

Огнем охвачено и здание штаба.

На бывшей базе ЧВК «Вагнера» в Краснодарском крае произошел пожар. Объект расположен в хуторе Молькино.

Об этом сообщает «Медуза».

Известно, что на базе горят административные постройки, в том числе здание бывшего штаба.

«Что стало причиной пожара, неизвестно», - пишет издание.

Что известно о базе «вагнеровцев» в Молькино

В июле 2023 года, после мятежа Пригожина, наемники объявили, что база в Молькино якобы «официально прекращает свое существование».

После этого база перешла к так называемому «Африканскому корпусу» наемников -подразделению из бывших бойцов ЧВК «Вагнера», подчиненному Минобороны РФ. Они действуют в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

Добавим, что хутор Молькино расположен в 40 км от Краснодара. По данным на 2016 год, как писали росСМИ, в Молькино дислоцировались три воинских подразделения РФ:

1-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 31853);

10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ Минобороны (в/ч 51532);

243-й общевойсковой полигон (в/ч 55485).

В начале 2015 года, перед появлением в Молькино наемников ЧВК «Вагнера», полигон был серьезно модернизирован, а на учебную площадку поставлено новое оборудование.

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