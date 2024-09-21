Бездомный украл у минчанина рюкзак с 1600 евро 4 21.09.2024, 14:35

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И поступил неожиданно.

Бездомный 53-летний мужчина в нетрезвом состоянии шел вдоль платформы автовокзала «Центральный. Он увидел спавшего пассажира, рядом с которым стоял рюкзак. Бездомный украл рюкзак. Позже выяснилось, что в нем было 1600 евро, пишет агентство «Минск-Новости».

Дальше бездомный поступил, как никто не ожидал. Он выбросил содержимое рюкзака вместе с деньгами в урну. А свои вещи переложил в рюкзак.

Пассажир проснулся, обнаружил пропажу рюкзака и отправился в милицию. Бездомного нашли и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (Кража). Ущерб составил более 5600 рублей. Успел ли пассажир достать из урны личные вещи и деньги, не сообщается.

Свою вину бездомный мужчина признал и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным и назначил три месяца ареста.

— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, не имеет постоянного места жительства, ранее уже пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, — рассказал «Минск-Новостям» помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич.

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