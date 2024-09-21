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Путин всполошился

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  • Александр Невзоров
  • 21.09.2024, 14:43
  • 5,284
Путин всполошился

Старое вранье работает как мефедрон.

Путин продолжает крутить свою унылую шарманку.

Упырь очень обеспокоен тем, что осмеивается то пафосное и примитивное вранье, которое именуется «героической историей России».

Он требует еще больше репрессий в отношении тех, кто смеет посягать на на нелепые мифы про «невских, космодемьянских и панфиловцев».

Действительно, все это старое вранье работает как мефедрон, туманя сознание масс и вводя народец в лютое ИСС (измененное состояние сознания).

Основная мысль всего русского исторического официоза предельно проста: «деды безроропотно умирали за прихоти и глупости царей, умри и ты, так же покорно, как они. Они не задумывались, не смей задумываться и ты».

Все остальное - фанаберия и «словеса».

С чего сейчас всполошился упырь - не вполне понятно. Вроде бы, в деле производства этого массового наркотика установлен жесткий порядок. У вольнодумцев «вырваны языки», учебники стряпают «мединские».

Тем не менее Путин «очень обеспокоен».

Александр Невзоров, «Телеграм»

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