Путин всполошился

Путин всполошился2
- Александр Невзоров
- 21.09.2024, 14:43
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Старое вранье работает как мефедрон.
Путин продолжает крутить свою унылую шарманку.
Упырь очень обеспокоен тем, что осмеивается то пафосное и примитивное вранье, которое именуется «героической историей России».
Он требует еще больше репрессий в отношении тех, кто смеет посягать на на нелепые мифы про «невских, космодемьянских и панфиловцев».
Действительно, все это старое вранье работает как мефедрон, туманя сознание масс и вводя народец в лютое ИСС (измененное состояние сознания).
Основная мысль всего русского исторического официоза предельно проста: «деды безроропотно умирали за прихоти и глупости царей, умри и ты, так же покорно, как они. Они не задумывались, не смей задумываться и ты».
Все остальное - фанаберия и «словеса».
С чего сейчас всполошился упырь - не вполне понятно. Вроде бы, в деле производства этого массового наркотика установлен жесткий порядок. У вольнодумцев «вырваны языки», учебники стряпают «мединские».
Тем не менее Путин «очень обеспокоен».
Александр Невзоров, «Телеграм»