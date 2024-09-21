Старейший частный университет в Минске выставили на продажу

Старейший частный университет в Минске выставили на продажу1
- 21.09.2024, 14:51
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Цена впечатляет.
В Минске на аукцион выставили на продажу один из старейших частных вузов. Это «БИП — Университет права и социально-информационных технологий», пишет Blizko.by.
Речь идет о здании в историческом центре Минска, на улице Замковой, 33.
Стартовая цена определена в размере 870.000 долларов, шаг аукциона — 43.500 долларов. Также покупатель должен оплатить вознгаграждение организатору торгов в размере 2% от стоимости лота и 400 рублей затрат.
Таким образом, итоговая сумма составит для покупателя примерно 931.895 долларов.
«БИП — Университет права и социально-информационных технологий» закрылся с 30 августа этого года, о чем стало известно лишь в середине июня. Студентов, а также граждан, которые обучаются по программам дополнительного образования, планируется перевести в другие учреждения, которые реализуют соответствующие образовательные программы.
Торги состоятся 8 октября.