Старейший частный университет в Минске выставили на продажу 1 21.09.2024, 14:51

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Цена впечатляет.

В Минске на аукцион выставили на продажу один из старейших частных вузов. Это «БИП — Университет права и социально-информационных технологий», пишет Blizko.by.

Речь идет о здании в историческом центре Минска, на улице Замковой, 33.

Стартовая цена определена в размере 870.000 долларов, шаг аукциона — 43.500 долларов. Также покупатель должен оплатить вознгаграждение организатору торгов в размере 2% от стоимости лота и 400 рублей затрат.

Таким образом, итоговая сумма составит для покупателя примерно 931.895 долларов.

«БИП — Университет права и социально-информационных технологий» закрылся с 30 августа этого года, о чем стало известно лишь в середине июня. Студентов, а также граждан, которые обучаются по программам дополнительного образования, планируется перевести в другие учреждения, которые реализуют соответствующие образовательные программы.

Торги состоятся 8 октября.

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