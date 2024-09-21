Reuters: Иран не дал России пусковые установки под переданные ракеты 2 21.09.2024, 14:59

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Эксперты называют две вероятные причины этого.

Недавно Иран передал России определенное количество ракет малого радиуса действия. Однако поставка не включала собственно пусковые установки для них. Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники - европейского дипломата, представителя европейской разведки и чиновника США.

Так, по словам американца, по состоянию на начало сентября, когда стало известно о факте поставки ракет, Иран не поставил россиянам пусковые установки. Представитель европейской разведки добавил, что они и не ожидают, что Иран предоставит россиянам пусковые установки.

Два эксперта сообщили Reuters, что пусковые установки не были отправлены по нескольким вероятным причинам. Одна из них заключается в том, что Россия вероятно планирует создать собственные машины под эти ракеты. По другой версии задерживая поставку пусковых установок, Иран оставляет пространство для переговоров с западными государствами по ослаблению напряженности.

Фабиан Хинц, эксперт из Международного института стратегических исследований по иранским ракетам, сказал, что он не может подтвердить, что Тегеран задержал пусковые установки. Для запуска баллистических ракет нужны специально разработанные пусковые установки.

По словам Хинца, одной из причин, почему Иран не прислал пусковые установки, может быть то, что гражданские грузовики, которые Иран модифицировал для запуска этих и других ракет, недостаточно надежны, чтобы работать на сложном восточноевропейском ландшафте да еще и в условиях украинской зимы.

По его словам, Иран модифицирует грузовики, изготовленные Mercedes и другими компаниями, и превращает их в пусковые ракетные установки, которые легко маскируются. По мнению эксперта, Россия может модифицировать собственные военные грузовики, чтобы с них запускать эти ракеты.

«Коммерческий стандартный грузовик Mercedes не настолько способен проехать по бездорожью», - сказал он.

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