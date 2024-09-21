«Путину нужно было послушать украинцев» 2 21.09.2024, 15:29

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Эксперт назвал три больших ошибки главы Кремля.

Украина успешно реализовывает свои угрозы в адрес РФ, озвученные в ходе большой войны. Несмотря на это, Москва до сих пор недооценивает противника.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский военный эксперт Ян Матвеев:

«Украинцы попросили дать им возить зерно по Черному морю - Путин отказал, пригрозил Черноморским флотом. Теперь Черноморский флот прячется, а грузовые суда заходят в Одессу.

Украинцы попросили вернуть им пленных «азовцев» - Путин отказал, «азовцев» судили, пытали в тюрьмах. ВСУ атаковали Курскую область - теперь на «азовцев» меняют срочников.

Украинцы попросили разрешить удары дальнобойным оружием - западные страны разрешение не дали. Украинцы сделали свои дроны-ракеты и разносят склады. Есть ощущение, что когда в 2014-м украинцы просили от них (отстать — ред.), надо было послушать».

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