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Битва за Wildberries: бизнес-конфликт в России принял национальный характер

  • 21.09.2024, 16:02
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Битва за Wildberries: бизнес-конфликт в России принял национальный характер

Тысячи ингушей вышли встретить рейс с телами убитых охранников и критикуют Кадырова.

В Ингушетии в ночь на субботу несколько тысяч человек встретили рейс в аэропорт Магаса, куда были доставлены тела охранников, погибших в результате перестрелки у московского офиса Wildberries, сообщает «Радио Свобода».

Стрельба в офисе крупнейшего российского интернет-магазина произошла 18 сентября, когда в него попытался попасть сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны. Были убиты 41-летний Адам Алмазов и 28-летний Ислам-Бек Эльмурзиев. По делу о перестрелке арестованы 30 человек.

Бакальчука в корпоративном конфликте вокруг Wildberries поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Вместе с бизнесменом в офис пытался зайти его адвокат, бывший прокурор в Чечне. Среди арестованных – несколько чеченцев, в том числе заместитель командира ОМОНа «Ахмат-1» Умар Чичаев.

В телеграм-каналах из Ингушетии распространяются посты с резкой критикой Кадырова. О каких-либо инцидентах на памятных встречах не сообщалось. Кадыров стрельбу не комментировал.

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