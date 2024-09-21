Тектонические сдвиги 8 Андрей Зубов

21.09.2024, 16:34

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Андрей Зубов

Вождизм Путина бросил россиян в бессмысленную бойню.

Только что проведенный опрос показал, что большая часть русского общества перестала поддерживать войну в Украине и не желает в ней участвовать. Они готовы к уходу с территории Украины российских войск и к началу конструктивных переговоров после восстановления территориальной целостности Украины.

Вот, например, письмо, которое я получил из России три недели назад:

«Дорогой Андрей Борисович, тут все немного иначе, чем в СМИ, которые в силу отдаленности от ситуации здесь или цензуры внутри очень преувеличивают происходящее. Возрождение обязательно будет, потенциал для этого есть. И вот это внутренне ощущение у людей, что что-то не так, что мы наоборот отошли от своей страны в угоду чьим-то интересам, что надо как то устраивать свое будущее, что не хотим другим зла, что на самом деле мы (простите за простоту) хорошие и т.д. В людях обида и расстройство. Видно, как люди начинают думать, что их просто обманывают, что что-то не так, ощущение зла, от которого наоборот хочется тянуться к светлому. Хотели, чтобы люди в «патриотическом порыве» маршировали, но факт в том, что этого не случилось и уже не случится, время прошло. Теперь только медленное, тяжелое, неприятное осознание у нас впереди и попытки найти в своей истории утешение. В этом Вы очень помогаете».

По множеству и иных, доходивших до меня свидетельств я знал о росте таких настроений, но опасался говорить об этом, боясь принять желаемое за действительное. Теперь независимый опрос подтверждает эту тенденцию.

За скупыми цифрами стоят тектонические сдвиги в российском общественном сознании.

1. Разочарование в Путине и его политике.

2. Исчезновение ностальгии по СССР и имперского чувства как такового.

3. Уверенность, что наша страна – Россия, а не фантом Союза, канувшего почти 35 лет назад.

4. Понимание ценности демократии, так как вождизм Путина бросил народ в бессмысленную бойню.

Пока слышен вопль «Нас обманули!», но очень скоро раздастся иной, уже не обескураженный, но твердый голос – «Мы не позволим политическим авантюристам и шарлатанам обманывать нас. Свою судьбу мы берем в свои руки!»

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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