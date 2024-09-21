В Минске автомобиль влетел в троллейбус с пассажирами 21.09.2024, 16:43

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Есть пострадавший.

В Минске водитель Skoda врезался в троллейбус с пассажирами. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, 21 сентября, в субботу, примерно в 11.00 47-летний водитель автомобиля Skoda ехал по проспекту Рокоссовского. Неподалеку от здания №150А в момент перестроения мужчина не убедился в безопасности маневра и врезался в троллейбус с пассажирами, двигавшийся по соседней полосе. В результате удара машина Skoda по инерции столкнулась с Kia. В ведомстве сообщили, что один пассажир троллейбуса был доставлен в больницу для проведения обследования.

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