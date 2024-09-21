Z-пропагандист заявил о диверсии на бывшей базе ЧВК «Вагнер» 4 21.09.2024, 17:10

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И рассказал о «миллионных потерях».

Z-пропагандист Егор Гузенко («Тринадцатый») заявил, что причиной возгорания на бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино стала диверсия, пишет ASTRA.

«Пожар произошел ввиду «короткого замыкания», но по факту здесь налицо диверсия. Сгорела документация, формуляры, личные дела, оборудование связи на сотню миллионов рублей», — рассказал он.

По данным МЧС, сейчас пожар уже потушен. Некогда связанные с «Вагнером» тг-каналы пишут, что в Молькино загорелись административные здания. По их данным, сейчас бывшую базу «Вагнера» занимает «Африканский корпус».

В региональном управлении МЧС сказали РБК, что «причина пожара и принадлежность объекта» устанавливаются.

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