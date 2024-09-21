В Беларусь идут заморозки
- 21.09.2024, 17:24
Будут и осадки.
Синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что с 23 по 29 сентября погода в Беларуси будет нестабильной и не очень приятной, сообщает «Еврорадио».
Если с температурой воздуха еще можно смириться, то вот осадки заставят почувствовать осеннее настроение.
Погода в начале недели
В понедельник-вторник стоит ждать переменной облачности. В эти дни обойдется без дождей, ночью и утром будут кратковременные туманы.
Ночью в понедельник уже придут первые заморозки — по северо-востоку ожидают до -2°С. Температура воздуха днем будет от 20 до 26°С.
Погода в середине недели
Северо-западные регионы ждут кратковременные дожди. Их принесет атмосферный фронт с Балтийского моря.
Ночью температура воздуха составит 8–13°С. Днем по северо-западу будет около 17°С, по юго-востоку столбик термометра может подняться до 27°С.
А вот в четверг-пятницу дожди различной силы пройдут в большинстве регионов Беларуси.
При этом температуры ночью сильно не изменится. В четверг днем ждем от 17 до 24°С. В пятницу будет холоднее – от 14 до 21°С.
Погода в выходные
В выходные белорусов ждет облачное небо. Лучам солнца пробиться будет сложно.
Дожди прогнозируют кратковременные в течение дня. Ветер будет умеренным.
Ночью температура воздуха составит от 6 до 12 °С. Днем в субботу можно ждать 16–21 °С, а в воскресенье — 17–22°С.
Северо-западные регионы ждут кратковременные дожди. Их принесет атмосферный фронт с Балтийского моря.
Ночью температура воздуха составит 8–13°С. Днем по северо-западу будет около 17°С, по юго-востоку столбик термометра может подняться до 27°С.
А вот в четверг-пятницу дожди различной силы пройдут в большинстве регионов Беларуси.
При этом температуры ночью сильно не изменится. В четверг днем ждем от 17 до 24°С. В пятницу будет холоднее – от 14 до 21°С.
В выходные белорусов ждет облачное небо. Лучам солнца пробиться будет сложно.
Дожди прогнозируют кратковременные в течение дня. Ветер будет умеренным.
Ночью температура воздуха составит от 6 до 12 °С. Днем в субботу можно ждать 16–21 °С, а в воскресенье — 17–22°С.