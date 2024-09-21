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МИД Украины: РФ готовит удары по объектам ядерной энергетики

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  • 21.09.2024, 18:11
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МИД Украины: РФ готовит удары по объектам ядерной энергетики

Андрей Сибига обратился к МАГАТЭ.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы и призвал МАГАТЭ обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах.

В своем заявлении Сибига уточнил, что, в частности, речь идет о вероятных атаках на открытые распределительные устройства АЭС и подстанции передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

«Поражение этих объектов создает высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия. Соответствующую информацию украинские спецслужбы уже передали партнерам. Проинформировано также МАГАТЭ», — отметил глава МИД Украины.

Он напомнил, что Россия является единственной страной, которая захватила атомную станцию в Европе, шантажируя мир.

«Украинская Формула Мира содержит пункт об обеспечении радиационной и ядерной безопасности. Мы призываем все международные организации и государства, уважающие Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста», — говорится в заявлении Сибиги.

Глава МИД Украины поблагодарил МАГАТЭ за решение о расширении миссий на ряде энергетических объектов Украины.

«Просим Агентство, страны-партнеры и другие организации как можно быстрее реализовать договоренности. Призываем также обеспечить постоянное расширенное присутствие миссий на всех соответствующих объектах», — добавил он.

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