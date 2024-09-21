«Украинцы могут быстро войти в Минск»4
- 21.09.2024, 18:19
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Лукашенко боится за свою шкуру.
Украинский военный аналитик Михаил Самусь в комментарии для «Голоса Америки» выразил мнение, что агрессивные заявления Москвы об украинской угрозе для Беларуси — это «информационно-психологическая спецоперация»:
«Возможно, этот информационный вброс, рассчитанный сугубо на внутреннюю российскую аудиторию, – уточнил он в комментарии. Белорусская тема часто поднимается Москвой, но также часто и уходит из повестки. В чем логика Москвы – загадка. Украине эта тема не интересна. У нас это воспринимается как «белый шум». Вначале Кремль пусть освободит Курскую область, а потом ему можно будет говорить о других вещах, в том числе касающихся защиты своего «союзника».
Лукашенко не станет ввязываться в авантюру, уверен Михаил Самусь. «Хотя бы потому, что украинцы могут быстро войти в Минск. Ведь прежде чем ввязываться в драку, надо рассчитывать свои силы. У Лукашенко нет армии, которая бы способна на что-то серьезное. Вот сейчас в Курской области 35 тысяч российских войск ничего не могут сделать с ВСУ. А у Лукашенко нет такого количества боеспособных войск, и у России нет таких резервов, чтобы перебросить их еще и в Беларусь… Лукашенко же не идиот.
Он всегда бережет свою шкуру прежде всего. Поэтому я не представляю, чтобы он пошел на самоубийственный для себя шаг и подписал себе смертный приговор в буквальном смысле слова. У него и без того проблем хватает», – заключил аналитик.