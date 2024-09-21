США и Великобритания могут тайно позволить Украине бить Storm Shadow по территории РФ 2 21.09.2024, 18:28

Решение может быть принято в ближайшие дни.

Соединенные Штаты и Великобритания намерены позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, однако не станут объявлять о своем решении публично. Об этом сообщает The Times со ссылкой на западных дипломатов.

На протяжении длительного времени британские и американские власти обсуждали возможность одобрения использования ВСУ ракет Storm Shadow для ударов по РФ. Ожидалось, что это решение примут во время визита глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкена и Дэвида Лемми в Киев 11 сентября. На тот момент было подготовлено два варианта итогового заявления: один предусматривал официальное разрешение на использование ракет, а другой — указывал на то, что обсуждения продолжаются. В итоге из-за нерешенных деталей был озвучен второй вариант, пишет издание.

Источники The Times утверждают, что разрешение на использование Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории РФ может быть дано на следующей неделе во время Генассамблеи ООН, но это сделают непублично, чтобы не дать России возможности подготовиться к атаке.

16 сентября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, подводя итоги встречи президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киэром Стармером, заявил, что США пока не готовы снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по российским объектам.

В тот же день The Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Великобритания не позволит Украине использовать Storm Shadow без согласования с США. По словам собеседников издания, Лондон не намерен действовать самостоятельно, так как американские системы наведения играют ключевую роль для точности попаданий. В то же время источники отмечали: Соединенные Штаты, скорее всего, дадут свое согласие на применение этих ракет на Генассамблее ООН, которая пройдет 22–23 сентября.

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