В Беларуси установлены новые температурные рекорды
- 21.09.2024, 18:39
Половина из них — в Могилевской области.
Сразу шесть температурных рекордов установлено в Беларуси в четверг, 19 сентября, сообщает телеграм-канал nadvorie.
Половина из них — в Могилевской области. Один из рекордов держался почти полвека.
Могилев — 26,3°C (25,6°C — 1975)
Костюковичи — 25,4°C (24,8°C — 2018, 2023)
Сенно — 25,3°C (24,8°C — 2018)
Езерище — 25,1°C (24,7°C — 2018)
Орша — 25°C (24°C — 2018)
Мстиславль — 24,4°C (24,3°C — 2023).