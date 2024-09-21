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В Беларуси установлены новые температурные рекорды

  • 21.09.2024, 18:39
В Беларуси установлены новые температурные рекорды

Половина из них — в Могилевской области.

Сразу шесть температурных рекордов установлено в Беларуси в четверг, 19 сентября, сообщает телеграм-канал nadvorie.

Половина из них — в Могилевской области. Один из рекордов держался почти полвека. 

Могилев — 26,3°C (25,6°C — 1975)

Костюковичи — 25,4°C (24,8°C — 2018, 2023)

Сенно — 25,3°C (24,8°C — 2018)

Езерище — 25,1°C (24,7°C — 2018)

Орша — 25°C (24°C — 2018)

Мстиславль — 24,4°C (24,3°C — 2023).

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