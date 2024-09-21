ВСУ ударили по расположению оккупантов под Мариуполе 1 21.09.2024, 18:46

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иллюстрационное фото

Много «скорых».

В лесной местности в районе населенного пункта Республика Никольской общины Мариупольского района Украины было поражено место расположения российских оккупантов.

О мощном прилете по россиянам сообщил в своем Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, в результате как минимум 8 оккупантов ликвидированы, а еще 12 тяжело покалечены.

Советник городского головы Мариуполя уточнил, что после удара оккупантов РФ расселяют в жилых домах по городу.

В результате удара россиян «разлетелись в разные части села, «скорых» где-то под 20 штук приехало», - добавил Андрющенко.

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