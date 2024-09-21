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«Дочь впервые увидела отца на судебном заседании»

  • 21.09.2024, 19:10
«Дочь впервые увидела отца на судебном заседании»

В Минске суд лишил родительских прав мужчину, не видевшего дочь с рождения.

Суд лишил родительских прав минчанина, не видевшего дочь с рождения. Подробности сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Советского района.

В сообщении говорится, что в ноябре 2013 года жительница Минска родила дочь, а через полгода рассталась с ее отцом. Мужчина проживает в Минске, однако с ребенком он не общался и не интересовался им. Женщина решила обратиться в суд с иском о лишении минчанина родительских прав.

«Школьница впервые увидела биологического отца лишь на судебном заседании», - говорится в сообщении.

Старший помощник прокурора Советского района Татьяна Литвинчук уточнила, что суд, заслушав стороны, заключение районного управления по образованию, изучив письменные материалы дела и выслушав мнение прокурора, полностью удовлетворил исковые требования.

Также говорится, что мужчину привлекли к уголовной ответственности по причине уклонения от уплаты алиментов. Уточняется, что задолженность составила более шести тысяч рублей.

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