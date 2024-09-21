«Это сильно бьет по карману Лукашенко и его семьи» 5 21.09.2024, 19:32

7,544

Коллаж: Charter97.org

Режим стонет.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала в интервью журналисту Евгению Киселеву, как санкции бьют лично по карману Лукашенко:

— Постепенное освобождение людей из тюрем — результат именно санкционного давления. Почему его нельзя ни в коем случае снимать? За последние месяцы из тюрем освобождены 120 человек, в последний раз — 38 человек. Фамилии всех неизвестны, как правило эти люди находятся под надзором милиции, не высказываются в прессе, перед освобождением на них оказывается колоссальное давление в тюрьме. Тем не менее можно приветствовать этот шаг, я рада, что эти люди вышли на свободу.

Однако это результат санкционного давления, нужно четко понимать. Даже те санкции, которые есть, они влияют на режим. Чтобы Лукашенко освободил всех, необходимо эти санкции оставлять и вводить новые. Потому что, как я уже говорила, за политзаключенных санкции против режима Лукашенко не введены. Введены санкции за участие режима в войне против Украины, посадку самолета Ryanair в 2021 году и за атаку мигрантами польских, литовских и латвийских границ.

Режим сегодня ужом вьется, хочет снятия санкций с «Беларуськалия». Это сильно бьет по бюджету и лично по карману Лукашенко и его семьи. Они несут колоссальные издержки. После введения санкций на белорусский калий и нефтепродукты, были потеряны огромные рынки Украины и Европы. Издержки от этого огромные, режим стонет. Я не верю этим липовым цифрам, которые они дают о якобы росте экономики в Беларуси. Это фальшивая статистика, режим разваливается. И мы увидим это в ближайшие месяцы. Пока им как-то удается держать курс рубля и зарплаты. Но, думаю, все посыпется после президентских выборов, которые Лукашенко так спешит провести в феврале 2025 года, понимая, что у него очень нестабильная ситуация.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com