Politico: США могут передать Украине новые ракеты для F-16

Politico: США могут передать Украине новые ракеты для F-164
- 21.09.2024, 20:03
Они способны поражать цели на расстоянии более 110 километров.
США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $ 375 млн, который может включать ракеты средней дальности для истребителей F-16, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву ракет Joint Standoff Weapon (JSOW) для оснащения украинских F-16. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии более 110 километров.
Предполагается, что новый пакет помощи, помимо ракет JSOW, будет включать артиллерийские боеприпасы, другие ракеты и средства противовоздушной обороны.
Если решение о поставке JSOW будет принято, это значительно усилит возможности украинских ВВС. Ракеты позволят пилотам F-16 наносить удары по целям, находясь на безопасном расстоянии от линии фронта и российских систем ПВО. Несмотря на то, что дальность JSOW меньше, чем у запрашиваемых Киевом ATACMS и Storm Shadow, они могут стать эффективным инструментом для поражения складов боеприпасов и командных пунктов российских войск.
Издание также отмечает, что этот пакет помощи может стать последним в текущем финансовом году, который завершается 30 сентября. Пентагон работает с Конгрессом над продлением полномочий на выделение средств на следующий финансовый год.