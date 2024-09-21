Politico: США могут передать Украине новые ракеты для F-16 4 21.09.2024, 20:03

Они способны поражать цели на расстоянии более 110 километров.

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $ 375 млн, который может включать ракеты средней дальности для истребителей F-16, пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, Вашингтон рассматривает возможность передачи Киеву ракет Joint Standoff Weapon (JSOW) для оснащения украинских F-16. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии более 110 километров.

Предполагается, что новый пакет помощи, помимо ракет JSOW, будет включать артиллерийские боеприпасы, другие ракеты и средства противовоздушной обороны.

Если решение о поставке JSOW будет принято, это значительно усилит возможности украинских ВВС. Ракеты позволят пилотам F-16 наносить удары по целям, находясь на безопасном расстоянии от линии фронта и российских систем ПВО. Несмотря на то, что дальность JSOW меньше, чем у запрашиваемых Киевом ATACMS и Storm Shadow, они могут стать эффективным инструментом для поражения складов боеприпасов и командных пунктов российских войск.

Издание также отмечает, что этот пакет помощи может стать последним в текущем финансовом году, который завершается 30 сентября. Пентагон работает с Конгрессом над продлением полномочий на выделение средств на следующий финансовый год.

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