В Крыму прогремела серия взрывов
- 21.09.2024, 20:30
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Россияне заявляют об атаке ATACMS.
Вечером в субботу, 21 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы, россияне в Cети пишут об атаке ракетами ATACMS.
«В небе над Симферополем прозвучали взрывы от работы ПВО. На улицах Севастополя остановлен транспорт, власти призвали жителей покинуть прибрежные зоны. На полуострове была кратковременно объявлена ракетная опасность. Сообщается об атаке баллистическими ракетами», - пишет российский Telegram-канал ASTRA.
Оккупационные власти заявили о работе ПВО в районе Симферополя и традиционно заверили, что "жертв и разрушений нет".