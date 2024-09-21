Зеленский сделал заявление об ударах по крупным арсеналам России 21.09.2024, 20:42

Грандиозная атака ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары Сил обороны по крупным российским арсеналам 21 сентября.

«Сегодня снова стоит отметить наших воинов за меткость, точность именно на территории врага. Это то, что меняет ситуацию принципиально, - наша способность возвращать войну домой в Россию», - заявил он в вечернем видеообращении 21 сентября.

Он отметил, что на складе, который поразили бойцы СБУ, хранились тактические ракеты и управляемые авиабомбы: «Все, что Россия использует для террора против наших городов, наших позиций».

«И я хочу подчеркнуть: мы это делаем благодаря нашим способностям, нашему оружию - без тех средств, которые могут предоставить партнеры и которые могут значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала», - заявил Зеленский.

Ночью 21 сентября Силы обороны Украины ударили по российскому арсеналу «Тихорецк» в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу Главного артиллерийского управления Минобороны РФ в Тверской области, недалеко от населенного пункта Октябрьский.

Также дроны СБУ успешно отработали по двум военным объектам РФ: по складам с ракетами «Искандер» в Тверской области и по аэродрому Шайковка в Калужской области.

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