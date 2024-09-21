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Ученые опровергли главный миф об одиночестве

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  • 21.09.2024, 21:06
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Ученые опровергли главный миф об одиночестве

Исследователи изучили, как оно влияет на здоровье.

Группа медицинских исследователей из Больницы мозга при Медицинском университете Гуанчжоу совместно с коллегами из Третьей больницы при Университете Сунь Ятсена, Народной больницы провинции Гуандун и Тулейнского университета в США изучила влияние одиночества на здоровье, пишет «Хайтек».

Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, показало, что одиночество действительно сказывается на психическом состоянии, вызывая депрессию, тревожность и бессонницу.

Однако для ряда заболеваний, ранее связанных с одиночеством, таких как высокое кровяное давление и проблемы с пищеварением, авторы установили, что причины могут быть иными. Ученые проанализировали данные из крупных биомедицинских баз данных США, Китая и Великобритании, сосредоточившись на 30 состояниях из 56, которые ранее связывали с одиночеством. 

Статистический анализ 26 заболеваний показал, что многие из них не вызваны одиночеством, а просто ассоциируются с ним как сопутствующее состояние. Тем не менее, одиночество все еще связано с повышенным риском психических расстройств и может влиять на воспалительные процессы и уровень гормонов в организме.

Таким образом, исследование подтвердило, что одиночество может способствовать развитию психических заболеваний и вносить вклад в некоторые физические состояния, однако для полного понимания этой связи необходимы дополнительные исследования.

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