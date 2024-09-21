Девальвация посулов Сергей Шелин

21.09.2024, 21:15

3,024

Изображать процветание уже не выходит.

Если верить казенной отчетности, то качество жизни среднего россиянина становится все лучше. И это выражается вовсе не только в росте зарплат.

До исторически рекордного уровня выросла сдача жилья (110,4 млн кв. м в 2023-м против 85,4 млн кв. м в 2015-м); в течение предстоящих шести лет на народ потратят добавочные 9,7 трлн руб., пожалованные Путиным в февральском послании; торжественно стартует строительство высокоскоростных магистралей, которые со временем охватят всю державу. Такое впечатление, что война пошла российскому процветанию только на пользу.

В реальности дело обстоит сложнее. Но признáем, что режим действительно очень старается это процветание изобразить.

Творческая подтасовка

По казенным подсчетам, сдача жилья за первые восемь месяцев 2024-го (71,3 млн кв& м) дополнительно выросла на 1,6% по сравнению с тем же отрезком и так уже рекордного прошлого года.

Этот рост состоит из двух слагаемых: из резкого спада сдачи многоквартирных домов (на 23,3%, с 28,2 млн до 21,6 млн кв& м) и из взлета метража сданных индивидуальных домов (на 18%, с 42,1 млн до 49,7 млн кв. м).

Правду сказать, взлет в индивидуальном жилищном строительстве — липовый. По реальному счету, строительство личных домов в этом году не растет. Но подтасовку статистики можно похвалить за смелость и творческий дух. Дело в том, что индивидуальные дома бывают двух категорий — просто дома и дома, построенные в садоводствах. И их судьбы, как мы увидим, совершенно разные.

Возьмем для примера Ленинградскую область, один из главнейших российских очагов индивидуального жилищного строительства. В прошлом году за январь–август в Ленобласти было зарегистрировано суммарно 13867 новых личных домов, из которых только 3206 (23%) находились в садоводствах. А в этом году случилось чудо. Даже два.

Во-первых, как и во всей стране, в Ленобласти стремительно выросло общее число сдаваемых индивидуальных домов (на 28%, до 17693 за первые восемь месяцев 2024-го).

А во-вторых, всю эту стремительность обеспечила только та категория личных домов, которая находится в садоводствах. В первые месяцы 2024-го доля таких домов более чем удвоилась и подскочила до 49%, а в прошедшем августе поднялась до 54% (1198 из общего числа 2233).

Поддельный бум

Хитрость тут вот в чем. С 2024-го осуществляется программа социальной газификации садоводств. Чтобы в ней участвовать и «социально газифицировать» свои давно существующие дома, владельцы обязаны поставить их на кадастровый учет. Что они и делают в порядке так называемой дачной амнистии.

Отсюда и мнимый строительный бум в садоводствах.

«Дачная амнистия» уже и в прошлые годы очень помогала начальству вытянуть отчетность. Исторически рекордные цифры 2023-го — во многом блеф. К ним присчитана масса построек, которые были сооружены давным-давно, а сейчас только легализованы. Но в нынешнем году «амнистии» придали второе дыхание. Она буквально перевернула статистику.

Точные цифры недоступны, но в первом приближении предположу, что подлинная площадь всего новопостроенного жилья (в многоквартирных и в реально сооруженных частных домах) уже упала в этом году на 10% или больше. И это еще до того, как всерьез проявились последствия урезки льготных ипотечных программ.

По сравнению с июньскими максимумами, продажи жилья упали сейчас в разы, а финансовых резервов застройщикам хватит предположительно на 4 — 6 месяцев. Равновесие, конечно, восстановится, но на более скромных уровнях.

Нет никаких предпосылок, чтобы в воюющей стране жилищное строительство осталось прежним. Оно и до этого-то почти не росло. Если взять данные по многоквартирным домам, т. е. самую достоверную часть статистики, то их сдача увеличилась за восемь лет только на 3% — с 50,2 млн в 2015-м до 51,8 млн кв. м в рекордном 2023-м.

С 2024 года возведение жилья сокращается, и это естественное явление.

Даже и до недавних пор выгоды от ипотечных льгот часто получали не те, кто особо нуждается в жилье, а люди сравнительно состоятельные. Они вписывались в льготные схемы и покупали квартиры в надежде, что это будет удачным вложением денег, которые они получили в качестве тружеников ВПК, членов семей воюющих и т. п. Теперь это не очень выгодно, и свои деньги они сдают в банк.

Сколько прикажет, столько и выбросят

Это нормально. Для ведения войны властям нужно забирать деньги у подданных, а не кредитовать их. Казалось бы, февральские путинские обещания ввести новые нацпроекты и, начиная с 2025-го, добавочно тратить на гражданские нужды по 1,6 трлн руб в год противоречат этой логике. Но противоречия нет.

В нынешнем году заканчиваются старые нацпроекты, объявленные в 2018-м. Каждый год прошедшей шестилетки на них расходовали примерно по 3 трлн руб. Конечно, они не совсем сворачиваются. В них заложены и неотменяемые расходы и выплаты.

Но в действующем на сегодня трехлетнем бюджетном плане траты по старым нацпроектам в 2025-м и в 2026-м годах должны сильно сократиться и составлять менее 2 трлн руб ежегодно. С поправкой на обесценивание рубля за шесть лет, прошедшие после 2018-го, – это более чем двукратное уменьшение реальных трат.

Ежегодные 1,6 трлн руб, обещанные Путиным в феврале на какие-то новые нацпроекты, приплюсовываются не к старым тратам, а к этим, урезанным. И уж конечно, предполагаемые 3,6 трлн руб в 2025-м или 2026-м, это заметно меньше, чем среднегодовые 3 трлн руб в прошедшую шестилетку.

Окончательно расставит все по своим местам новая версия трехлетнего бюджета (на 2025-й и 2026-й — 2027-й), которую представят публике в ближайшие дни. В нее внесут добавочные госдоходы от нового повышения налогов (примерно на 2,6 трлн руб) и сообщат, сколько денег Путин приказал выбросить на военные и охранительные траты. Размер этих сумм и станет главным сюрпризом.

Путинские старты

А расходы на гражданские цели должны будут просто вписаться в остаток. В реальном исчислении они не могут быть такими же, как раньше. Но на некоторых особо любимых вождем направлениях рост трат возможен. Например, на высокоскоростные магистрали, целую сеть которых торжественно обещано раскинуть.

Но и на этом участке уже ищут баланс между бахвальством и желанием перехитрить публику и сэкономить.

«Четырнадцатого марта Путин дал старт строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург». Так выразился «Коммерсантъ». Слова «дал старт строительству», видимо, были обязательными, поскольку присутствовали и во всех прочих изданиях. Что за ними крылось, осталось начальственной тайной, поскольку и полгода спустя эту магистраль никто не строил.

Но теперь вроде собираются — это если верить профильному вице-премьеру Савельеву. Кстати, он разъяснил, что для начала соорудят стокилометровый участок, на котором станут испытывать недоделанный скоростной поезд и шлифовать навыки. И как-то сразу понимаешь, что спешить не намерены, аврала устраивать не будут, и что обещанная сдача в 2028-м — чистая фантазия.

Соответственно, откладываются и последующие магистрали, которые должны связать Москву с Нижним, Казанью, Адлером, Минском и чуть ли не Екатеринбургом. Ничто не мешает предположить, что их завершение перенесут куда-нибудь в дальнее будущее, на конец 2040-х, к празднованию 50-летия правления Путина.

***

Инерция благополучного прошлого и клиническая тяга к обману толкают режим к тому, чтобы постоянно сулить россиянам какие-то новые блага. Но логика войны заставляет сокращать фронт забот о народе. Невыполнение помпезных обещаний камуфлируют липовой статистикой, удешевляют свои гражданские функции и забрасывают подданных необеспеченными деньгами.

Сергей Шелин, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com