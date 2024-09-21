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Лукашенко остался в 70-х

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  • Дмитрий Болкунец
  • 21.09.2024, 21:27
  • 3,652
Лукашенко остался в 70-х

Его представление о мире застряло между черно-белым телевидением и советскими лозунгами.

Сегодня, на 71-м году жизни, Александр Лукашенко впервые увидел, как растут яблоки в промышленных масштабах. До этого в его голове яблоня представляла собой огромное сорокалетнее дерево, раскинувшее свои ветви над горизонтом. Яблоки падали и шли на корм скоту.

Оказывается, в реальности всё гораздо интересней: плантации до горизонта, системы орошения, минимум ручного труда и никаких селекторных совещаний по уборке яблок. 30 потерянных лет.

Александр Лукашенко — человек, который ментально остался в 70-х годах прошлого века. Его представление о мире застряло где-то между черно-белым телевидением и советскими лозунгами. Он не читает книг, не посещает страны, не интересуется, как развиваются современные технологии. Поэтому в его воображении яблоня — это гигантское дерево, которому не меньше сорока лет, и которое само по себе каким-то чудом обеспечивает урожай.

У него нет даже минимального понимания современных технологий. Он не пользуется гаджетами и едва ли знает, как включить компьютер. Максимум, чему он научился, — это навык уборки навоза и дойки коров. Это и есть его потолок. При этом он считает себя мастером давать советы, например, о том, как правильно подмывать коровьи хвосты. Всё остальное — от айти до реальных экономических процессов — для него остаётся далекой и непостижимой загадкой.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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