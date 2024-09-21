Белый дом: Байден поручил «сдвинуть небо и землю» для помощи Украине

Белый дом: Байден поручил «сдвинуть небо и землю» для помощи Украине5
- 21.09.2024, 21:39
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Президент США заявил, что поддержка украинского народа — его «топ-приоритет».
Белый дом пока не знаком с содержанием «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, однако действующий президент США Джо Байден поручил «сдвинуть небо и землю» для помощи Киеву. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
По его словам, в Белом доме с нетерпением ждут презентации плана, и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца работы администрации Байдена.
По словам чиновника, Украина - это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия.
«Мы - в постоянной коммуникации с нашими украинскими партнерами по всем вопросам. Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично. Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно», - сказал Карпентер.
Он подчеркнул, что Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности.
«И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле - чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем», - подчеркнул представитель Белого дома.