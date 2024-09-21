закрыть
21 сентября 2024, суббота, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белый дом: Байден поручил «сдвинуть небо и землю» для помощи Украине

5
  • 21.09.2024, 21:39
  • 1,768
Белый дом: Байден поручил «сдвинуть небо и землю» для помощи Украине

Президент США заявил, что поддержка украинского народа — его «топ-приоритет».

Белый дом пока не знаком с содержанием «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, однако действующий президент США Джо Байден поручил «сдвинуть небо и землю» для помощи Киеву. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.

По его словам, в Белом доме с нетерпением ждут презентации плана, и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца работы администрации Байдена.

По словам чиновника, Украина - это топ-приоритет для Джо Байдена, который хочет видеть победу Украины частью своего политического наследия.

«Мы - в постоянной коммуникации с нашими украинскими партнерами по всем вопросам. Однако в этом конкретном случае, я так понимаю, президент Зеленский хотел приехать сюда и проинформировать об этом плане президента Байдена лично. Так что нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность вскоре провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации, что будет очень важно», - сказал Карпентер.

Он подчеркнул, что Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности.

«И он поручил всем нам, кто работает на него, сдвинуть небо и землю, чтобы убедиться, что мы предоставляем всю, особенно военную помощь, но также помощь в энергетической безопасности, помощь, которая была частью законопроекта о дополнительном финансировании, который одобрили в апреле - чтобы выделить все это как можно скорее. Это его указания нам, и мы их выполняем», - подчеркнул представитель Белого дома.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина