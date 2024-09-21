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В зоне досягаемости украинских дронов — 42 российских склада

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  • 21.09.2024, 21:54
В зоне досягаемости украинских дронов — 42 российских склада

Среди них пять крупных.

В зоне досягаемости средств поражения Сил обороны Украины находится десятки российских складов с боеприпасами, отметил в своем Telegram-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«С учетом дальности поражения наших дронов-камикадзе 2 500 километров в этой зоне находится 42 склада. Но не все они заполнены на 100% и даже на 50%, а некоторые и вовсе – опустошены», - заявил эксперт.

По его словам, в ближней зоне досягаемости в РФ размещены пять самых наполненных складов.

«В настоящее время СОУ отрабатывают цели с максимальной наполненностью, далее будет отработка по остальным, несколько иной категории», - уверен Коваленко.

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