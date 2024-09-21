Эстонская разведка: Россия могла потерять трехмесячный запас снарядов 21.09.2024, 22:56

1,548

После одного удара ВСУ.

На складах в Тверской области был уничтожен примерно трехмесячный запас боеприпасов для российской армии. Это будет иметь влияние на фронте, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов.

Как отмечают эксперты, уничтожение крупных складов с боеприпасами в России имеет ключевое значение для Украины, поскольку оккупанты имеют значительное преимущество в огневой мощи.

«Единственный способ победить российскую армию - это разгромить ее материально-техническое обеспечение. Это уничтожение важнейшего компонента войны. Танки и пушки без боеприпасов не будут стрелять и будут просто неэффективны», - заявил Сергей Кузан, глава неправительственной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Первый мощный удар на этой неделе Украина нанесла в среду - по арсеналу возле города Торопец Тверской области. Глава центра военной разведки Эстонии полковник Антс Кивиселг считает, что в результате этой атаки могло быть уничтожено 30 000 тонн снарядов, что эквивалентно примерно 750 000 снарядов.

«Это запас боеприпасов на два-три месяца. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и мы увидим влияние этих потерь на фронте в ближайшие недели», - заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com