Трамп выпустил собственную монету 22.09.2024, 2:33

«Трамп-коин».

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о выпуске собственно монеты, которая получила название «Трамп-коин».

«Сегодня я хочу поделиться чем-то невероятным: мы представляем запуск наших официальных монет Трампа! Единственная официальная монета, созданная мной и с гордостью отчеканенная здесь, в США», — заявил Трамп в своей соцсети Truth.

Он уточнил, что «серебряный медальон президента Дональда Трампа первого выпуска» будет доступен со среды, 25 сентября.

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