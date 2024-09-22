Трамп выпустил собственную монету
- 22.09.2024, 2:33
«Трамп-коин».
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил о выпуске собственно монеты, которая получила название «Трамп-коин».
«Сегодня я хочу поделиться чем-то невероятным: мы представляем запуск наших официальных монет Трампа! Единственная официальная монета, созданная мной и с гордостью отчеканенная здесь, в США», — заявил Трамп в своей соцсети Truth.
Он уточнил, что «серебряный медальон президента Дональда Трампа первого выпуска» будет доступен со среды, 25 сентября.