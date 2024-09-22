РФ отказалась участвовать во втором украинском саммите мира 22.09.2024, 4:00

Захарова истерит из-за Курской операции и возможных ударов по российской территории.

Россия не намерена принимать участие во втором Глобальном саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. Такое заявление сделала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Представители России ни в каких встречах в рамках «бюргенштокского процесса» не участвовали и участвовать не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток», – заявила она.

По словам Захаровой, второй саммит мира преследует целью «протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского», чтобы мировое большинство поддержало ее. Захарова считает это попыткой «предъявить России ультиматум о капитуляции».

«Мы в таких саммитах участвовать не будем. Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьёзных предложений, учитывающих ситуацию «на земле», складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня президентом Путиным соответствующую инициативу», – заявила спикер МИДа РФ.

При этом Захарова обвинила Украину и Запад в желании продолжать войну, и якобы подтверждением этом является «бандитское вторжение ВСУ в Курскую область» и «выпрашиваемое Зеленским разрешение на удары вглубь России».

«Это – продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем», – сказала Захарова.

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