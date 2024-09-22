Умерла актриса Антонина Аксенова
- 22.09.2024, 5:00
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Ей было 79 лет.
Актриса Антонина Аксенова умерла сегодня, 21 сентября, в Германии. Об этом ее друзья сообщили в социальных сетях.
Аксенова родилась в 1945 году в Магадане в семье репрессированных. Воспитывалась в детском доме. В возрасте двух лет ее удочерила Евгения Гинзбург, в будущем автор романа «Крутой маршрут», одного из мощнейших произведений о ГУЛАГе. Ее сводным братом стал Василий Аксенов — в будущем известный советский и российский писатель.
После возвращения из ссылки Антонина Аксенова получила высшее актерское образование, работала в ленинградском Театре комедии и Красноярском театре имени Ленинского комсомола. Играла в кино (самая знаменитая роль в фильме «Небесные ласточки», 1976).
В конце 1970-х годов она вышла замуж за режиссера Валерия Раевского, руководителя Купаловского театра, и переехала в Минск, играла на сцене Горьковского театра. После того как ее сводный брат в 1980-м эмигрировал в США, подвергалась преследованиям властей (в ее квартире КГБ проводил обыск), была вынуждена расстаться с Раевским и уехать в Ленинград (современный Санкт-Петербург). В 1984-м вновь вернулась в Минск и играла на сцене Горьковского театра до начала 1990-х.
Затем уехала в США, вновь жила в Минске и работала в Альтернативном театре (одном из первых репертуарных негосударственных театров в Беларуси), после чего уехала в Германию.