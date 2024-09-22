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В ISW объяснили, почему Иран оставил Россию без пусковых установок для ракет Fateh-360

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  • 22.09.2024, 8:49
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В ISW объяснили, почему Иран оставил Россию без пусковых установок для ракет Fateh-360
Иллюстративное фото: запуск иранских ракет (ypa.ir)

У Тегерана другие приоритеты.

Иран задержал поставки России пусковых систем к ракетам Fateh-360, вероятно, из-за решения предоставить приоритет отправке дополнительных ракет, а не громоздких и легко заменимых пусковых установок.

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что такая договоренность позволяет обеим странам избежать логистического бремени транспортировки пусковых установок и более незаметно передавать сами ракеты. То есть цепь снабжения можно лучше скрыть и в который раз отрицать участие Ирана в военных действиях России.

Аналитики подчеркнули: тот факт, что Иран не направил пусковые установки, сам по себе не указывает на его приверженность поддержке российских военных усилий.

Напомним, накануне издание Reuters сообщило, что Иран еще в начале сентября передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fateh-360, однако весь груз оказался некомплектным. В частности, не хватало пусковых установок к ракетам.

В материале пояснили, что в Иране для запуска Fateh-360 используется спецгрузовик 6х6 (модификация стандартного грузовика Mercedes), который, вероятно, просто «не выдержит суровых условий украинской зимы», когда к климату прибавляется бездорожье. Так что в Москве могли решить устанавливать ракеты Fateh-360 на собственное шасси, например, «Урал» или «КамАЗ».

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