«Лукашенко получил звонкую пощечину от Армении» 2 22.09.2024, 9:07

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Александр Лапшин

Блогер-путешественник Лапшин рассказал о своем неудавшемся задержании по запросу из Беларуси.

Трэвел-блогера Александра Лапшина днем 21 сентября задержали в ереванском аэропорту Зварноц. Поводом стал запрос из Беларуси, написал Лапшин в своем телеграм-канале.

Сначала Лапшин указывал, что его задержали «на основании розыска от Азербайджана и Российской Федерации». После четырех часов в аэропорту мужчину отпустили.

«Запрос в итоге был из Беларуси, как выяснилось в данном случае не от Азербайджана. В заблуждение меня ввел один из полицейских в аэропорту, который дословно сказал «Никол Пашинян (премьер-министр Армении. — Прим. ред.) собирается продать тебя Алиеву», — написал Лапшин.

По его словам, белорусские обвинения состоят из семи статей уголовного кодекса, среди которых есть оскорбление Лукашенко. Как полагает Лапшин, инициатором его задержания выступил посол Беларуси в Армении Александр Конюк, который ранее был генпрокурором. Блогер отмечает, что «именно он подписал постановление об экстрадиции меня в Азербайджан за посещение Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — Прим. ред.) в качестве журналиста».

«По моей информации он поделился с одним из дипломатов в Ереване, что разделается со мной и найдет способ это сделать. Это его ответ. Конюк находится в санкционном списке Евросоюза и США за жестокое подавление мирных акций протеста в Минске летом 2020. Спасибо армянскому правосудию, которое отказало Беларуси в моем аресте и экстрадиции», — написал Лапшин.

«Лукашенко продавший меня Алиеву в 2017 за посещение Арцаха получил звонкую пощечину от Армении. А посол Конюк получил пинка под ожиревшую прокурорскую задницу», — считает блогер по итогам своего освобождения после задержания.

Напомним, в 2016 году (известного тревел-блогера Александра Лапшина арестовали в Беларуси https://charter97.org/ru/news/2017/2/10/240469/), а затем выдали Азербайджану. Власти этой страны обвиняли мужчину в незаконном посещении Нагорного Карабаха без разрешения Азербайджана. Через год Лапшина приговорили к трем годам колонии. А 7 сентября 2022 года Комитет по правам человека ООН признал действия Беларуси незаконными.

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