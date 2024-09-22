Z-артист SHAMAN потерпел фиаско по всей России

Z-артист SHAMAN потерпел фиаско по всей России8
- 22.09.2024, 9:25
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Концерты отменяют, на ТВ не смотрят.
Концерты проталкиваемого Кремлем певца, яро поддерживающего агрессию против Украины, оказались не нужны никому в РФ.
Распиаренный кремлевской пропагандой российский Z-певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, активно поддерживающий военную агрессию против Украины, не интересен россиянам.
Его концерты в российских городах отменяются из-за низких продаж билетов, пишет «Агентство».
В августе Z-артист анонсировал тур по всей России под названием «Победа», который, по его словам, направлен на то, чтобы «запрограммировать» россиян думать о «победе» над Украиной. Однако, как показали продажи билетов на эти концерты, «победа» в РФ никому не нужна.
На сегодняшний день выступления Дронова отменены уже в двух российских городах: Нижнем Тагиле и Магнитогорске. В первом городе концерт должен был состояться 24 сентября, во втором - 3 октября. Официально организаторы заявляют, что выступления отменены по «техническим причинам», однако реальная причина - нежелание людей идти на эти концерты.
Например, в Нижнем Тагиле за неделю до выступления было раскуплено меньше половины билетов. Аналогичная ситуация наблюдается также в Екатеринбурге, Челябинске и Твери. Концерты в этих городах пока еще значатся в расписании, но в продаже остается большое количество билетов.
Еще одно свидетельство непопулярности Z-певца - телевизионные рейтинги его сольных концертов. Сольники Шамана на ТВ смотрятся россиянами даже хуже новостей. Так, 12 июня, его концерт на «Первом канале» получил рейтинг всего 2% (процент от всего населения).
Многократно показанный в эфирах советский фильм «Москва слезам не верит», шедший в это время на телеканале «Россия 1», смотрелся лучше - его рейтинг составил 2,3%.