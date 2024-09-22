Белорусских водителей предупредили о «сюрпризе» на осенних дорогах 1 22.09.2024, 9:33

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Речь идет об опасной «пленке».

Госавтоинспекция решила заранее предупредить белорусских водителей об осенних факторах риска, которые после лета с непривычки могут застать врасплох на дороге. Инспекторы назвали пять главных сезонных опасностей и дали советы, как правильно на них реагировать.

Несмотря на то, что сентябрь в Беларуси выдался на удивление теплым и сухим, не стоит забывать о том, что на календаре давно уже не лето. Следовательно, похолодание и затяжные дожди и даже первые ночные заморозки не за горами. В официальном Telegram-канале МВД Беларуси инспекторы ГАИ озвучили пять главных осенних фактора, к которым следует готовиться водителям в ближайшее время:

Дождь

Специалисты отметили, что в дождливую погоду на дороге существенно снижается видимость, но опасность заключается не только в этом. Дело в том, что в дождь резко ухудшается сцепление с дорожным покрытием, из-за чего водитель может потерять контроль над машиной.

«Особенную осторожность следует проявлять при выпадении первых капель: в сочетании с пылью и брызгами масла на проезжей части образуется пленка, на которой колеса попросту скользят. Через некоторое время вода очистит покрытие, движение станет более безопасным», — дали свои рекомендации в ГАИ.

Лужи

А вот образующиеся после интенсивных дождей крупные лужи таят в себе другую опасность — уход в аквапланирование и неуправляемый занос.

«По возможности объезжайте их, так как вода может скрывать глубокую яму. Перед такой преградой заранее снижайте скорость, чтобы избежать возникновения эффекта аквапланирования и неуправляемого заноса», — посоветовали инспекторы.

Листопад

Опавшие листья, которые так картинно смотрятся, особенно, на загородных трассах, могут также представлять серьезную опасность для водителей. После дождя, намокая, они также усиливают скольжение шин, к чему следует быть готовым водителю.Приближаясь к занесенному листьями участку, следует снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств.

«Кроме того, опадающие листья могут забивать воздуховоды и место под «дворниками», что приводит к ухудшению обзорности. Перед поездкой очистите автомобиль», — дали водителям дополнительную рекомендацию в ГАИ.

Туман

Еще одним красивым, но потенциально опасным атрибутом осени является туман, который в некоторые дни может не рассеиваться даже с восходом солнца. Чтобы избежать неприятных сюрпризов на дороге в туманную погоду, эксперты рекомендуют в обязательном порядке пользоваться ближним светом и противотуманными фарами, а также отказаться от необязательных маневров на дороге. Кроме того, специалисты советуют в условиях тумана увеличивать дистанцию и боковой интервал.

«Помните: в таких условиях расстояния кажутся больше, чем есть на самом деле», — предупредили в ГАИ.

Если же туман сгущается настолько, что продолжать движение просто опасно, инспекторы посоветовали действовать по следующему сценарию:

включить аварийную световую сигнализацию,

плавно снизить скорость,

свернуть с проезжей части.

Короткий световой день

В условиях более короткого светового дня, по словам инспекторов ГАИ, от водителя «требуется максимум собранности», особенно — при подъезде к пешеходным переходам и вблизи школ и детских садов. Водителям рекомендовали тщательно следить за исправностью световых приборов и по возможности выбирать освещенные трассы. Особую осторожность посоветовали проявить на тех участках дорог, где вероятен выход диких животных. Там рекомендовали снижать скорость до той, «которая позволит остановиться при внезапном возникновении препятствия».

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