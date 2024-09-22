Захарова заявила об ультиматуме и капитуляции России 24 22.09.2024, 10:09

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Мария Захарова

Российский МИД занервничал из-за Глобального саммита мира.

Россия не планирует участвовать во втором Глобальном саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Представители России ни в каких встречах в рамках «бюргенштокского процесса» участия не принимали и принимать участие не собираются. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток», — отметила Захарова.

По словам спикера российского МИДа, второй Саммит мира имеет целью «протянуть «формулу Зеленского», чтобы мировое большинство поддержало ее».

В частности, Захарова считает это попыткой «предъявить России ультиматум о капитуляции».

Впрочем, россияне не отказываются от дипломатического «урегулирования кризиса» и готовы к обсуждению предложений. Также Захарова напомнила об инициативе президента РФ Владимира Путина от 14 июня. В предложении Москвы говорилось о том, что ВСУ должны покинуть полностью территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от своих амбиций относительно членства в НАТО.

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