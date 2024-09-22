«Кто это?»: белоруска заметила на своем участке редкое существо 10 22.09.2024, 10:17

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Женщина стала свидетельницей удивительного зрелища.

Жительница Витебской области обнаружила на своем участке гигантскую бабочку, напоминающую птицу. Видео необычного насекомого быстро разлетелось по сети, пишет «Виртуальный Брест».

Белоруска стала свидетельницей удивительного зрелища: на ее участке появилась огромная бабочка, размеры которой сопоставимы с небольшой птицей. Видео этого необычного насекомого женщина опубликовала в TikTok, задавшись вопросом: «Кто это?»

Пользователи соцсети быстро определили, что на видео запечатлен бражник — представитель семейства крупных ночных бабочек. Эти насекомые известны своей способностью зависать в воздухе и пить нектар на лету, что делает их похожими на колибри. Некоторые виды бражников даже получили название «бабочки-колибри».

Комментаторы отметили редкость такой находки. «Бражник — очень редкая бабочка», — написал один из пользователей. Другие выразили смешанные чувства: от восхищения до легкого испуга. «Не знаю, где красота, у меня ужас», — признался кто-то из комментаторов.

Бражники широко распространены в Европе, включая Беларусь, а также встречаются в Северной Африке, на юго-западе и в средней полосе Азии, в Северной Индии. Эти бабочки способны совершать дальние миграции, что объясняет их появление в самых неожиданных местах.

Несмотря на свои внушительные размеры, бражники совершенно безопасны для человека.

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