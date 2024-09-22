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Украинские военные восстановили позиции в Донецкой области и продвинулись в РФ

  • 22.09.2024, 10:25
  • 3,820
Украинские военные восстановили позиции в Донецкой области и продвинулись в РФ

Результаты наступления ВСУ показали на карте.

Силы обороны Украины восстановили позиции возле Зализнянского Донецкой области и продвинулись возле Камышевки в Курской области РФ.

Об этом сообщает проект DeepState, который занимается мониторингом ситуации на передовой. В то же время враг продвинулся возле Кругляковки, Клещиевки, Красногоровки, Острого, в Невском, Северном, Торецке, Георгиевке и Максимильяновке.

Между тем Генштаб ВСУ в сводке по обстановке на фронте по состоянию на 22:00 21 сентября сообщил, что произошло уже 125 боевых столкновений с противником. Более 50% от общего количества боев произошли на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях.

«Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение», – говорится в сообщении.

Так, на Харьковском направлении российские захватчики дважды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. В то же время армейская авиация врага нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг наступал возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой. В то же время на Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового.

На Северском направлении наши защитники отбили штурм оккупационных войск в направлении Выемки. На Краматорском же враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Калиновки, Майского, Андреевки и Белой горы.

«На Торецком направлении произошло 11 боев. Россияне также при поддержке авиации штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Семь атак агрессора отбиты, четыре еще не завершились (по состоянию на 22:00, – ред.)», – рассказывают в Генштабе.

Между тем на Покровском направлении, с начала суток, 21 сентября, противник 25 раз атаковал в районах Новоторецка, Селидово, Новогродовки, Красного Яра, Воздвиженки, Михайловки и Мариновки. Украинские защитники отбили 24 штурма, продолжался бой возле Селидово.

Украинские воины продолжают наносить оккупантам на этом направлении немалые потери. Так, по предварительным данным, было обезврежено 460 оккупантов, из них 188 – безвозвратно. Также уничтожены две боевые бронированные машины и 11 автомобилей. Танк, одна ББМ, семь артиллерийских систем и девять автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении враг осуществил 20 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Второго, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Горняка. Там, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 100 человек. Также уничтожено четыре боевые бронированные машины.

На Времевском направлении противник пять раз атаковал наши подразделения возле Угледара, Катериновки и Водяного, тогда как на Ореховском направлении войска захватчиков четыре раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Работино, Новоандреевки и Новоданиловки.

«На остальных направлениях – без особых изменений. Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам», – добавили в Генштабе.

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