Белорус преодолел 1000 этажей менее чем за пять часов 3 22.09.2024, 10:49

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Чтобы помочь девочке из Лиды.

Вчера в ТРЦ Galleria Minsk спортсмен-любитель Евгений Мельников установил новый национальный рекорд. В рамках благотворительного проекта Quatrium Challenge он преодолел 1000 этажей на тренажере-лестнице. Это мероприятие было организовано в поддержку 12-летней Киры Любянец, которой требуется специальная электроколяска, пишет «Онлайнер».

Мельников уже не в первый раз бросает себе вызов и помогает детям с ограниченными возможностями. Ранее он установил рекорды по гребле, плаванию и велоспорту. В этот раз его цель также имела благотворительную составляющую. Наверное, после такого марафона мысль об использовании лифта вызывает у Мельникова только снисходительную улыбку. На преодоление 1000 этажей (3000 метров) спортсмену понадобилось 4 часа 46 минут.

Каждый желающий мог проверить свои силы на свободных тренажерах и присоединиться к благотворительному сбору.

Кому оказывается помощь и как помочь?

Кире Любянец 12 лет. Она живет в Лиде (Гродненская область). У девочки очень сложный диагноз: спинномозговая грыжа пояснично-крестцового отдела позвоночника с вялым парезом нижних конечностей. Кира, несмотря на свои ограниченные возможности, ведет активный образ жизни, показывает высокие результаты в учебе и занимается творчеством. Чтобы сделать жизнь чуть комфортней и лучше, девочке очень нужна специальная электроколяска.

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