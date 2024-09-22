«Слишком поздно»: Трамп уклонился от новых дебатов с Харрис

«Слишком поздно»: Трамп уклонился от новых дебатов с Харрис10
- 22.09.2024, 10:57
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Республиканец пояснил свое решение.
Бывший лидер США и снова кандидат в президенты Дональд Трамп заявил, что больше не хочет дебатов с соперницей Каммалой Харрис. По его совам, для этого «уже слишком поздно».
В частности потому, что американцы начали голосовать на выборах 2024 года. Об этом сообщает телеканал CNN, который направил приглашение на повторные дебаты обеим политикам.
«Проблема с очередными дебатами состоит в том, что уже слишком поздно, голосование уже началось», – сказал Трамп на митинге в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).
Он добавил, мол, вице-президент Каммала Харрис хочет провести еще одну публичную дискуссию прямо перед выборами, «потому что она сильно проигрывает».
По данным же телеканала, национальный опрос продолжает показывать отсутствие явного лидера в гонке между Трампом и Харрис.
Представитель Демократической партии накануне сообщила, что приняла приглашение CNN поучаствовать в дебатах в октябре. Кампания же республиканца повторила предварительные его комментарии о том, что он не будет участвовать во вторых дебатах.