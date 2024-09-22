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Африку замело снегом

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  • 22.09.2024, 11:06
  • 5,782
Африку замело снегом

Местами насыпало до двух метров.

В субботу, 21 сентября, в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.

Об этом сообщают Africa Facts Zone и France 24.

После сильнейшего снегопада в Южной Африке дороги были закрыты, а автомобилисты застряли прямо на трассах.

Особенно пострадало шоссе N3, соединяющее Йоханнесбург и Дурбан. Даже объездные пути были непроездными. А службы экстренной помощи пытались добраться до людей в своих автомобилях в тех частях, где дорога была закрыта.

«Службы экстренной помощи работали непрерывно всю ночь. Они пытались охватить как можно больше участников дорожного движения», - рассказала France 24 представитель экстренных служб.

Автобусы, курсирующие между провинциями, застряли на автозаправочных станциях и простояли там около семи часов. В некоторых районах выпало до двух метров снега.

По данным местных метеорологов, ожидается новый снегопад.

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