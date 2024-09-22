Африку замело снегом

Африку замело снегом4
- 22.09.2024, 11:06
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Местами насыпало до двух метров.
В субботу, 21 сентября, в Африке прошел сильный снегопад. Местами сугробы достигали до двух метров.
Об этом сообщают Africa Facts Zone и France 24.
После сильнейшего снегопада в Южной Африке дороги были закрыты, а автомобилисты застряли прямо на трассах.
Residents are stuck indoors as it snows heavily in Lesotho 🇱🇸 pic.twitter.com/EhoLccEUND— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Особенно пострадало шоссе N3, соединяющее Йоханнесбург и Дурбан. Даже объездные пути были непроездными. А службы экстренной помощи пытались добраться до людей в своих автомобилях в тех частях, где дорога была закрыта.
«Службы экстренной помощи работали непрерывно всю ночь. Они пытались охватить как можно больше участников дорожного движения», - рассказала France 24 представитель экстренных служб.
Snowfall blocks some roads in parts of South Africa. Motorists are stuck. pic.twitter.com/AvdtuWV6ev— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) September 21, 2024
Автобусы, курсирующие между провинциями, застряли на автозаправочных станциях и простояли там около семи часов. В некоторых районах выпало до двух метров снега.
По данным местных метеорологов, ожидается новый снегопад.