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Лукашенко пригласил в Беларусь главу азиатской военной хунты

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  • 22.09.2024, 11:14
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Лукашенко пригласил в Беларусь главу азиатской военной хунты
Мин Аун Хлайн
Фото: AFP

Генерал-узурпатор находится под жесткими международными санкциями.

Александр Лукашенко поздравил премьер-министра и председателя Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, а также позвал его в гости, сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко отметил, что будет рад «приветствовать Мин Аун Хлайна в ближайшее время на гостеприимной белорусской земле, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня и определить планы на будущее», — пишет пресс-служба.

Напомним, 2 февраля 2021 года в Мьянме под руководством главнокомандующего вооруженными силами старшего генерала Мин Аун Хлайна был совершен военный переворот, вызвавший массовые протесты, которые переросли в гражданскую войну. Власть перешла к военной хунте.

По оценкам организации Аrmed Conflict Location & Event Data, на 24 июня 2022 года в результате насилия после переворота в общей сложности было убито около 21 тысяч человек.

В Мьянме, так же как и в Беларуси, существует процедура лишения гражданства. Кроме того, Мьянма и Беларусь — единственные страны, в отношении которых Международная организация труда приняла резолюцию о применении статьи № 33 своего Устава, таким образом призвав мировое сообщество к пересмотру отношений с их властями.

Мьянма, в которой установлена жесткая диктатура, обложена санкциями и находится в практически полной международной изоляции. Причем ограничения против властей Беларуси связаны и с этим государством. К примеру, Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, которые содействовали поставкам оружия и оборудования для вооруженных сил Мьянмы из России и Беларуси.

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