«На Тихорецкую состав отправится…» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

22.09.2024, 11:23

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Вам хорошо, граждане?

Взлет на воздух очередного арсенала в России (на сей раз в краснодарском Тихорецке) уже не удивляет. Равно, как и реакция властей. По одной версии, «обломки» чего-то там рухнули (летающие тарелки?), по другой - вообще как бы ничего не случилось.

При том, что в сети немало видео с эпическими огненными и дымовыми «грибочками» от жителей. Такое противоречие между реальностью и победными пресс-релизами, что, на первый взгляд, странно. Руководство, как обычно: «Навру с три короба, пусть удивляются». Но мы уже не удивляемся. Знаем, кто там присох на верхушке уже четверть века.

Кстати, о победах. Где они? Не пора ли кинуть взгляд в прошлое, когда начали катать парады по Красной площади, «аналоговнет» чудо-«платформа» «Армата» и прочие «гиперзвуки» вытаскивали «из широких штанин, дубликатом бесценного груза», снимали «Белый тигр» о мистике вечной войны. Кроме того, обрядили военных в сталинские кители (на фото арестованных за взятки генералов эти мундиры отлично смотрятся). К чему все это было?

Обратите внимание, как изменился настрой в стране от того, что было лет десять назад и стало сегодня. Можно и дальше пойти – в разгульные нулевые. Что от всего этого бега с головой, повернутой в прошлое, осталось? Вам хорошо, граждане? «Сейчас я подожгу нефть и тебе будет совсем хорошо», - говаривал в известном фильме Абдулла, кинопредок нынешних дружков Лаврова - террорюг из «Талибана».

Были салюты. Теперь вместо них фейерверки от полыхающих арсеналов. Большой путь прошла страна под управлением Путина и его соратников. «Мы, оглядываясь, видим лишь руины».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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