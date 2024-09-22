Найти пришельца среди принцесс за пять секунд сможет только гений 1 22.09.2024, 11:31

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Невероятная загадка.

Головоломки и оптические иллюзии помогают проверить критическое мышление и навыки решения логических задач. Но в то же время такие задачи могут прекрасно помочь, если вы ищете способы, как улучшить свою смекалку и обострить внимательность.

Разнообразные загадки помогут потренировать мозг так же, как физические упражнения помогают тренировать тело.

В следующей головоломке нужно догадаться, какая из принцесс на картинке только притворяется принцессой, а на самом деле является пришельцем, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим трех принцесс, которые одеты в длинные платья. Две из них имеют на голове диадемы.

Но внешность в этом случае может быть обманчивой. Не стоит поддаваться на чары изысканных красавиц, ведь на самом деле не все из них являются принцессами - где-то среди них спрятался пришелец, который изо всех сил пытается это скрыть.

Отыскать пришельца нужно очень быстро - на выполнение задания дается всего 5 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько оперативно.

Только самым внимательным удастся очень быстро добраться до правильного ответа.

Попробуйте разгадать загадку сначала самостоятельно. Но если вам это не будет удаваться, то можете найти правильный ответ тут.

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