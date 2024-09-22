Минчанин нашел хитрый способ не платить за аренду самокатов

Минчанин нашел хитрый способ не платить за аренду самокатов4
- 22.09.2024, 11:47
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Бесплатно покатался на 30 тысяч рублей и даже заработал.
Минчанин нашел хитрый способ бесплатно ездить на прокатных самокатах.
18-летний парень обратил внимание, что оплата за аренду списывалась после окончания поездки. Ему в голову пришла идея «привязывать» к аккаунту банковскую карту с нулевым балансом.
Молодой человек создал 200 таких аккаунтов-пустышек. Он катался бесплатно сам, показал лайфхак друзьям и даже нашел способ заработать: сдавал прокатные самокаты в субаренду другим людям и брал свою комиссию. Парню удалось заработать на этом 700 рублей.
Таким образом минчанин устроил более 600 поездок, а прокатная компания недосчиталась свыше 33 тысяч рублей. В какой-то момент парень потерял бдительность и стал писать жалобы в службу поддержки сервиса. Видимо, тогда на него и обратили внимание.
Теперь, как сообщает МВД, на парня завели уголовное дело за причинение имущественного ущерба в крупном размере без признаков хищения.