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Минчанин нашел хитрый способ не платить за аренду самокатов

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  • 22.09.2024, 11:47
  • 1,846
Минчанин нашел хитрый способ не платить за аренду самокатов

Бесплатно покатался на 30 тысяч рублей и даже заработал.

Минчанин нашел хитрый способ бесплатно ездить на прокатных самокатах.

18-летний парень обратил внимание, что оплата за аренду списывалась после окончания поездки. Ему в голову пришла идея «привязывать» к аккаунту банковскую карту с нулевым балансом.

Молодой человек создал 200 таких аккаунтов-пустышек. Он катался бесплатно сам, показал лайфхак друзьям и даже нашел способ заработать: сдавал прокатные самокаты в субаренду другим людям и брал свою комиссию. Парню удалось заработать на этом 700 рублей.

Таким образом минчанин устроил более 600 поездок, а прокатная компания недосчиталась свыше 33 тысяч рублей. В какой-то момент парень потерял бдительность и стал писать жалобы в службу поддержки сервиса. Видимо, тогда на него и обратили внимание.

Теперь, как сообщает МВД, на парня завели уголовное дело за причинение имущественного ущерба в крупном размере без признаков хищения.

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