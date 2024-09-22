Пейджер испугал Кремль Валентин Ткач, Newssky

22.09.2024, 12:04

Но важно даже не это.

Развитие ИТ-технологий, мировой сети доставили человечеству невиданные до сих пор способности и возможности.

В России эти блага восприняли односторонне в духе установок, культивировавшихся во власти, установленной в этой стране. А именно: эти сверхмощные возможности рассматривались исключительно сквозь призму нарушения норм международного права и захвата суверенитета других стран через внедрение в них марионеточной власти, что обеспечивало бы управление политической жизнью объекта агрессии.

Нельзя сказать, что в странах Запада не замечали скрытых угроз процесса информатизации (цифровизации) жизни обществ. Но демократический характер их систем не позволял, не способствовал постоянной концентрации на вопросах соответствующих угроз и последовательному, наследственному и системному построению механизмов предотвращения этих вызовов. В авторитарных же системах такие вопросы находятся под постоянным пристальным наблюдением узурпатора власти.

Поэтому-то в России мгновенно выступили с осуждением «восстания» пейджеров, имевшее место в Ливане. Почти забытый Сноуден начал оперативно всех пугать до сих пор невиданной технологической войной.

Власти России, создав цифровую крепость, спрятав за ее «стенами» страну, фабрики и заводы, банки, учреждения и т.п., полагали, что обезопасили себя от угроз, которыми сама атакует мир.

Но случилось, что, защитившись от контента сети, придумав себе собственный, она оказалась уязвимой к средству коммуникации. Неприятная неожиданность усугубилась тем, что такая угроза может носить индивидуальный, выборочный и персонифицированный характер и неизвестно при каких обстоятельствах. Представьте взрыв мониторов на столах в кабинете в бункере! А часы, тонометры, термометры, утюги и т.д.

Мы даже не представляем, какая по этому поводу разгулялась фантазия в Кремле, ведь там психология и обострена на создание паскудства. Но в сложившихся условиях она работает на самоустрашение. Им казалось, что были учтены все возможные угрозы. Только подумайте, что происходит в голове человека, который боится прикоснуться ко всему, что его окружало по сей день. Паника – это самое невинное психологическое состояние такой личности. Дальше – будет!

Нынешняя реакция Кремля – это красноречивая рефлексия, подтверждающая, что существует только одна «красная линия»: персональная угроза диктатору.

Однако атака через средство связи известна давно, поэтому ничего принципиально нового в Ливане не произошло, если не учитывать эффектность и массовость акции. Скажите, чем она отличается от пропаганды, призывов к насилию и убийствам, травли с помощью социальных сетей, которые уже стали повседневным явлением, ведь все это тоже является грубой атакой на личность?

Дело не в пейджерах, а в том, что социальные сети перестают быть социальными по содержанию. Собственно, через них уже происходит создание отдельных вымышленных, притворных социумов, члены которых культивируют ценности, далекие от тех, которые исповедовали создатели этих сетей. Именно это несоответствие, углубляющееся невероятными темпами, и представляет наибольшую угрозу цивилизации, потому что, если «восстанут» сети, нам всем уже будет не до цивилизации, потому что в искусственных вымышленных социумах мы потеряем само понимание ответственности за нее.

Валентин Ткач, Newssky

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