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Между уборкой навоза и дойкой коров

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  • Дмитрий Болкунец
  • 22.09.2024, 12:12
  • 4,498
Между уборкой навоза и дойкой коров

Это ментальный потолок для Лукашенко.

На 71-м году жизни Александр Лукашенко впервые увидел, как растут яблоки в промышленных масштабах. До этого в его голове яблоня представляла собой огромное сорокалетнее дерево, раскинувшее свои ветви над горизонтом. Яблоки падали и шли на корм скоту.

Оказывается, в реальности все гораздо интересней: плантации до горизонта, системы орошения, минимум ручного труда и никаких селекторных совещаний по уборке яблок.

Александр Лукашенко — человек, который ментально остался в 70-х годах прошлого века. Его представление о мире застряло где-то между черно-белым телевидением и советскими лозунгами. Он не читает книг, не посещает страны, не интересуется, как развиваются современные технологии. Поэтому в его воображении яблоня — это гигантское дерево, которому не меньше сорока лет, и которое само по себе каким-то чудом обеспечивает урожай.

У него нет даже минимального понимания современных технологий. Он не пользуется гаджетами и едва ли знает, как включить компьютер. Максимум, чему он научился, — это навык уборки навоза и дойки коров.

Это и есть его потолок. При этом, он считает себя мастером давать советы, например, о том, как правильно подмывать коровьи хвосты. Все остальное — от айти до реальных экономических процессов — для него остается далекой и непостижимой загадкой. 30 потерянных лет.

Дмитрий Болкунец, «Телеграм»

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