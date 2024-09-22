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В России трое детей умерли, поужинав курицей и пельменями

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  • 22.09.2024, 12:21
  • 6,892
В России трое детей умерли, поужинав курицей и пельменями

Остальные члены семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Красноярском крае 6-летняя девочка, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Вечером 20 сентября двое взрослых и четверо их детей, 6, 11, 12 и 13 лет, ужинали у себя дома в деревне Красная Сопка. На следующее утро всем резко стало плохо: детей и взрослых начало рвать. Семью доставили в больницу, где двое детей скончались.

Утром 22 сентября Следственный комитет РФ сообщил и о смерти 11-летней девочки.

Известно, что курицу и пельмени семья покупала в местном магазине.

Возбуждено уголовное дело.

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