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Крымская дуэль

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  • Сергей Коваль, «Крым.Реалии»
  • 22.09.2024, 12:29
  • 3,932
Крымская дуэль

Смогут ли российские «Буки» сбивать украинские F-16?

Российские СМИ утверждают, что небо над аннексированным Крымом закрыли зенитными ракетными комплексами «Бук» и якобы защищают от ракет ATACMS и истребителей F-16, переданных Украине. Так ли это? Каковы возможности «Бука»? И не повторится ли ситуация, как с разрекламированным С-400 «Триумфом», который сам себя защитить не может.

Российское информационное агентство «Новости» со ссылкой на командира расчета ПВО «Бук-М2» с позывным «Каскад» сообщает, что расчеты комплексов противовоздушной обороны «Бук-М2» группировки войск «Днепр» прошли специальную подготовку для перехвата и уничтожения истребителей F-16.

«Очень легко с ним справимся. Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16, и, в принципе, готовы на все 100%», – сказал российский военнослужащий. По словам офицера, сейчас его боевая машина прикрывает небо Крыма и основными ее целями становятся беспилотники и ракеты типа HIMARS и ATACMS.

«Наша боевая машина как раз для этого и предназначена – для уничтожения целей, как ATACMS и F-16», – приводит «РИА Новости» слова старшего оператора расчета с позывным «Вихрь».

Старая советская разработка

Зенитный ракетный комплекс «Бук» – это еще советская разработка, причем очень давняя. Работы над созданием ЗРК начались в 1972 году, а на вооружение первые экземпляры начали поступать в 1978-м.

ЗРК предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах (от 30 метров до 14-18 километров) в условиях интенсивного радиопротиводействия. В приводимых тактико-технических характеристиках указано, что самолеты типа F-15 «Бук» может поразить на дальности от 3,5 до 25-30 километров с вероятностью 0,8-09. Одновременный обстрел – до 18 целей.

Работы по модернизации комплекса 9К37 «Бук» начались практически сразу после его принятия на вооружение – в связи со вскрывшимися недостатками, а также из-за изменения потенциальных возможных целей.

Так, в 1983 году на вооружение был принят «Бук-М1», а в 1998-м – 9К37М1-2 «Бук-М1-2». Для последней модификации была добавлена возможность поражения морских целей типа «эсминец», а также тактических баллистических ракет типа MGM-52 «Ланс». Усовершенствованы были и характеристики ракеты ЗРК.

Упоминаемый в российских новостях «Бук-М2» был принят на вооружение ПВО Сухопутных войск СССР в 1988 году, но в войска так и не поступил. Из-за распада Советского Союза серийное производство комплекса развернуто не было. Спустя 15 лет документация на комплекс была доработана и с 2008 года ЗРК поступил в войска Российской Федерации. По сравнению с предыдущими модификациями зона поражения самолетов типа F-15 была увеличена до 50 км, вероятность поражения крылатых ракет ALCM на дальностях до 26 км – от 70 до 80%, вертолеты могли быть поражены с вероятностью от 70 до 80%. Максимальная скорость обстреливаемых целей 1100 м/с навстречу и 300-400 м/с вдогон.

Дуэль: «Бук» против F-16

Истребители F-16 являются такими же «старичками», как и ЗРК «Бук», но тоже модернизированными. Основная масса самолетов модификаций F-16AM и F-16BM, которые передают Украине, выпущена в 1970-1980-е годы и в 1990-2000-е годы прошла модернизацию по программе MLU (Mid-Life Update). Большая часть европейского парка F-16 собиралась на европейских заводах в середине 1980-х годов.

Модернизация MLU в основном была завершена к 2003 году и коснулась в основном оборудования, которое используется при выполнении боевых миссий. Был обновлен основной компьютер системы боевого управления, что позволило повысить быстродействие и расширить боевые возможности. Был модернизирован радар Westinghouse AN/APG-66(V2), у которого появилась возможность сопровождать до десяти целей одновременно с ведением огня и по шести целям новыми ракетами AIM-120 AMRAAM. Все улучшенные самолеты получили спутниковую систему навигации GPS.

F-16 Fighting Falcon (дословно – боевой сокол) разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. Основное оружие воздушного боя всех F-16 – ракеты малой дальности AIM-9L Sidewinder с инфракрасными головками самонаведения. На средней и большой дальности используются ракеты AIM-120 AMRAAM с активной радиолокационной головкой самонаведения. Кстати, такие же используются в комплексах ПВО NASAMS. Для режима «воздух – земля» F-16 применяют широкий ассортимент управляемых ракет и корректируемых бомб: AGM-65G Maverick, GBU-12, GBU-24 и даже GBU-31 JDAM. Сам по себе самолет является легким сверхзвуковым истребителем четвертого поколения с одним двигателем и шестиствольной пушкой «Вулкан» калибра 20 мм.

Примечательно, что перед получением Украиной первых F-16 российские СМИ пестрели заголовками типа «Названо грозное оружие, с которым столкнутся F-16». Отмечалось, что «украинским F-16 будут противостоять российские зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, способные поражать одновременно несколько целей в воздухе».

При этом, например, в середине июня в Вооруженных силах Украины заявили о поражении ряда систем противовоздушной обороны России в аннексированном Крыму за последние два месяца. «Общее количество отдельно пораженных систем ПВО – около 15. В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более десяти пунктов управления», – сообщило 17 июня Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Работа по уничтожению систем ПВО в Крыму продолжилась и в последующие месяцы. Украинские военные говорят, что хваленый С-400 «Триумф» не может защитить сам себя.

Теперь красивую картинку непобедимого ЗРК рисуют для российского читателя из «Бук-М2». Однако сами российские СМИ признают, что он уязвим. В частности, пишут, ссылаясь на слова участвующего в боях в Донецкой области члена расчета «Бука», что при атаке противолокационными ракетами приходится оставлять станцию и убегать подальше.

На данный момент известно лишь о двух подтвержденных случаях, когда самолеты F-16 были поражены ракетами ЗРК «Бук».

Так, 2 июня 1995 года самолет F-16C американских ВВС был сбит силами ПВО вооруженных сил боснийских сербов ракетой, выпущенной из установки «Куб» возле города Мрконич-Град, пилот катапультировался. ЗРК «Куб» – это советский ЗРК-предшественник, на основе которого был разработан «Бук».

10 февраля 2018 года в Сирии израильский истребитель F-16 был сбит сирийской ракетой класса «земля-воздух». По истребителям F-16 сирийской ПВО были запущены несколько ракет, израильские военные утверждают, что огонь вели сирийские зенитно-ракетные комплексы С-200 и «Бук». Какой из этих ЗРК сбил истребитель, не сообщалось.

20 апреля 2020 года зенитная управляемая ракета ЗРК «Бук-М2Э» якобы подбила израильский истребитель F-16, который участвовал в ночной атаке ВВС страны на позиции армии Сирии. Как сообщал российский портал Aviapro со ссылкой на сирийские СМИ, поразить самолет прямым ударом не удалось, однако F-16 получил ряд повреждений после взрыва ракеты в непосредственной близости. Израильские военные данный инцидент не комментировали.

Можно, кстати, не сомневаться в одном: если украинские F-16 будут участвовать в операциях по освобождению Крыма, в российском «зонтике ПВО» перед этим будут проделаны серьезные дыры.

На это обращал внимание израильский военный эксперт Давид Гендельман. «Украина усиленно пытается ослабить ПВО именно накануне появления F-16 – чем слабее будет ПВО с российской стороны, тем эффективнее могут оказаться F-16», – сказал он в эфире Радио Донбасс.Реалии.

В том, что дислокация всех «Буков» досконально известна украинской разведке, можно не сомневаться. Занимаются этим и крымские партизаны. Движение «Атеш» 18 сентября сообщило, что обнаружило на побережье Гагаринского района Севастополя ЗРК «Бук-М3» и обеспечивающую его работу радиолокационную станцию П-18.

Сергей Коваль, «Крым.Реалии»

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