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В Минске таксист сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу

  • 22.09.2024, 12:37
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В Минске таксист сбил двух пешеходов, которые перебегали дорогу

Водитель пытался в последний момент избежать столкновения.

На Партизанском проспекте в Минске водитель легковушки сбил двух пешеходов, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Водитель пытался в последний момент избежать столкновения.

Авария произошла вечером 21 сентября вблизи дома № 33 на Партизанском проспекте. Там около 23.15 два человека перебегали дорогу, где в это время ехала машина такси марки Skoda.

Как сообщили в ГАИ, таксист двигался по третьей полосе и «совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте».

Как заметно на видео с регистратора ехавшей сзади машины, двое человек перебегали дорогу перед такси, а водитель в последний момент пытался уйти от столкновения, резко повернув вправо.

«К слову, у пешеходов имелись признаки алкогольного опьянения. 41-летний и 44-летняя пешеходы доставлены в учреждение здравоохранения для обследования», — сообщили в ГАИ.

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