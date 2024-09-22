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Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом

  • 22.09.2024, 12:45
  • 3,476
Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом

Оно вызывает химические ожоги при контакте.

Войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск «Харьков», передает Цензор.НЕТ.

«Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не касайтесь трофейных «птичек» без средств защиты!», - говорится в сообщении.

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