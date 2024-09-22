Россияне стали обрабатывать дроны неизвестным веществом
- 22.09.2024, 12:45
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Оно вызывает химические ожоги при контакте.
Войска РФ начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при контакте вызывает химические ожоги.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка войск «Харьков», передает Цензор.НЕТ.
«Российские оккупанты начали обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, которое при тактильном контакте вызывает химические ожоги. Будьте внимательны и осторожны, не касайтесь трофейных «птичек» без средств защиты!», - говорится в сообщении.